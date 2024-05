F1 - Alpine : Gasly annonce la couleur avant Monaco !

Jean de Teyssière

Le début de saison de l'écurie française d'Alpine est très compliqué. Les deux pilotes Pierre Gasly et Esteban Ocon vivent un calvaire avec seulement un point récolté par Ocon lors du Grand Prix de Miami. À Monaco ce week-end, Pierre Gasly espère vivre une course plus compétitive...

Le Grand Prix de Monaco va bientôt ouvrir ses portes. Max Verstappen a remporté deux fois cette course mythique de la Formule 1 et après une belle victoire à Imola, il voudra asseoir encore un peu plus son avance au classement. Chez les pilotes Alpine, l'ambition sera différente...

«J’étais vraiment mitigé en rentrant d’Imola dimanche soir»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Pierre Gasly, le pilote d'Alpine, est revenu sur le Grand Prix d'Émilie-Romagne, au cours duquel il a terminé à la 16ème place : « J’étais vraiment mitigé en rentrant d’Imola dimanche soir. D’un côté, c’est un pas dans la bonne direction puisque je me suis senti très à l’aise dans la voiture vendredi et samedi. J’étais probablement le plus en osmose avec la monoplace de toute la saison jusqu’ici. Mais j’ai commis une petite erreur en Q2, au moment où cela comptait. J’ai été légèrement distrait par un concurrent dans les derniers virages et j’ai mal évalué ma trajectoire. C’est ma faute, et il aurait été intéressant de voir où nous aurions fini, car mon temps en Q1 était très bon et dans le top dix. Ce ne sont que d’infimes détails à corriger et je sais que nous y arrivons en équipe. Dimanche, la course était moins positive en exposant les faiblesses de notre package. Nous manquions de rythme pour vraiment faire quoi que ce soit. Il y a beaucoup de choses à analyser, mais ce n’est clairement pas ce que nous espérions. Nous avons une chance immédiate de rebondir avec une nouvelle course ce week-end. »

«Je suis fin prêt !»