PSG - Mbappé : Cyril Hanouna annonce déjà le vainqueur du clash !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG et Kylian Mbappé devraient se retrouver devant les tribunaux. Rien ne va plus entre les deux parties. Deux versions s'affrontent. Le nouveau joueur du Real Madrid réclame le versement de 55M€ pour des salaires non payés et des primes non versées. De son côté, le PSG met en avant un « gentlemen's agreement » conclu en août 2023. Mais pour Cyril Hanouna, l'affaire est déjà perdue pour le champion du monde 2018.

Nouveau joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé garde un pied au PSG, bien malgré lui. Le joueur n’a pas encore totalement coupé les ponts avec son ancien club puisqu’il réclame le versement d’une somme de 55M€. De son côté, la formation parisienne estime qu’elle est dans son bon droit de ne pas payer les salaires et primes réclamés.

Le PSG se rate sur le mercato, on jubile à l’étranger ! https://t.co/foOW1omhJW pic.twitter.com/6r2t8TGZJw — le10sport (@le10sport) September 12, 2024

Mbappé refuse la médiation

Face au refus du PSG, Mbappé n’a eu d’autre choix que de saisir la commission juridique de la LFP, qui a proposé une médiation. Une option très vite refusée par le joueur. Les deux parties pourraient donc se retrouver au conseil des prud’hommes. Et à ce petit jeu, Mbappé pourrait perdre selon les informations de Cyril Hanouna.

« Il a peu de chances d’obtenir gain de cause »

« J’ai un petit peu d’infos. Déjà il refuse la médiation que le PSG réclame depuis très longtemps à Kylian Mbappé. Lui, il veut aller en justice. Et sachant qu’il a peu de chances d’obtenir gain de cause » a confié l’animateur sur le plateau de Touche pas à mon poste sur C8.