PSG - Luis Enrique : Une réunion secrète est révélée avec ce crack

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’hiver dernier, le PSG avait trouvé son bonheur au Brésil, avec le recrutement de Gabriel Moscardo contre 20M€. Laissé en prêt à Corinthians, le milieu défensif de 18 ans est arrivé à Paris cet été. S’il est sur le point d’être prêté, le Brésilien s’est longuement entretenu au cours d’une réunion avec Luis Enrique en juillet dernier.

Cet été, le PSG a pu enregistrer l’arrivée de quatre nouvelles recrues. En effet, Matvey Safonov, João Neves, Willian Pacho, et Désiré Doué ont été signés par le club parisien. Mais l’effectif de Luis Enrique a également accueilli le jeune Gabriel Moscardo, recruté l’hiver dernier, et prêté dans la foulée à Corinthians.

Mercato : Transfert surprise, le PSG reçoit un ultimatum ! https://t.co/dG8wHZ38P0 pic.twitter.com/Nlw1UUcGx6 — le10sport (@le10sport) August 18, 2024

Gabriel Moscardo va être prêté

Arrivé au mois de juillet au PSG donc, le joueur de 18 ans ne va pas faire long feu au sein du club de la capitale. Après plusieurs semaines d’entraînement et quelques minutes engrangées face à Sturm Graz en amical, Gabriel Moscardo va quitter Paris sous la forme d’un prêt sans option d’achat. « On est encore en train d’apprendre à connaître le joueur. Il y a ce qu’on voit d’un joueur avant de le recruter et on avait beaucoup aimé ce qu’on avait vu. C’est clairement un joueur d’avenir avec beaucoup de qualités. Mais on a encore besoin de peaufiner notre réflexion et de décider combien de joueurs on garde », expliquait d’ailleurs Luis Enrique à son sujet jeudi dernier.

Le Brésilien a longuement échangé avec Luis Enrique en juillet dernier

Comme l’a révélé l’Equipe, c’est du côté du Stade de Reims que Gabriel Moscardo va atterrir. Pour autant, Luis Enrique croit beaucoup en les capacités et surtout au potentiel que détient le crack né en 2005. Ce dimanche, le Parisien révèle qu’en juillet dernier, Luis Enrique et Gabriel Moscardo se sont rencontrés au cours d’un dîner convivial. Au cours d’une soirée où les deux hommes ont eu l’air complices, le coach du PSG a notamment évoqué quels étaient ses plans avec ce dernier.