OM : Le vestiaire sous pression, un sacré coup va être tenté

Alexis Brunet

À l’aube de la nouvelle saison de Ligue 1, l’OM affiche de très hautes ambitions. En effet, après une huitième place l’année dernière, Medhi Benatia a demandé à ses hommes de viser au minimum le podium. Dans le meilleur des cas, le club phocéen espère même pouvoir s’adjuger le titre de champion.

L’OM avait besoin de changement. Malgré un bon parcours en Ligue Europa la saison dernière (élimination en demi-finale par l’Atalanta Bergame), le club phocéen a terminé le championnat à une bien triste huitième place qui n’est pas qualificative pour une coupe d’Europe. Pablo Longoria a donc décidé d’opérer une révolution, en nommant un nouveau coach, Roberto De Zerbi et en recrutant pas moins de neuf nouveaux joueurs pour le moment.

L’OM vise le podium et, si possible, la première place

Sous l’impulsion de Roberto De Zerbi, l’OM se met à rêver. Les supporters sont persuadés que l’entraîneur italien va réussir à bien faire jouer les coéquipiers de Jordan Veretout et qu’il peut réaliser de très belles choses dans le sud de la France. D’après les informations de L’Équipe, un objectif clair aurait été fixé par Medhi Benatia aux joueurs marseillais. Le conseiller sportif du club phocéen a demandé aux troupes de viser le podium et, si possible, même de tenter de battre le PSG et de s’emparer du titre de champion.

2010 pour le dernier titre de champion de l’OM

Le challenge sera important pour l’OM. Depuis l’arrivée du Qatar au PSG, le club de la capitale n’a laissé échapper le titre de champion de France que trois fois. Seulement Montpellier, l’AS Monaco et Lille ont réussi à gâcher les plans des Parisiens. De plus, la dernière fois que la formation phocéenne a remporté la Ligue 1, c’était en 2010. Depuis, l’OM a plusieurs fois échoué à la deuxième place, comme en 2020 ou bien en 2022. Reste à voir si Roberto De Zerbi arrivera à mettre fin à la disette marseillaise.