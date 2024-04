Zidane : Le grand rêve de l’OM relancé par un coup de fil ?

Thomas Bourseau

L’OM va devoir trouver un nouvel entraîneur pour cet été après le départ déjà anticipé de l’intérimaire Jean-Louis Gasset. Se pourrait-il que l’heureux élu soit Zinedine Zidane en cas de rachat du club ? C’est possible selon Robert Pirès. Néanmoins, le Bayern Munich aurait le pouvoir de tout gâcher à Marseille.

Zinedine Zidane à l’OM ? L’enfant du pays, natif de Marseille, n’a jamais arboré la tunique phocéenne pendant sa carrière de joueur. Ayant déjà tout gagné en tant qu’entraîneur lors de ses deux passages au Real Madrid, Zidane cherche un nouveau challenge et à l’Olympique de Marseille, le champion du monde 98 pourrait même devenir manager général selon France Bleu Provence en cas de rachat du club par les investisseurs saoudiens.

Pirès : «Zizou a l’Olympique de Marseille, honnêtement ouais, j’aimerais bien le voir»

Néanmoins, d’après son ancien coéquipier en équipe de France Robert Pirès, quel que soit le racheter, Zinedine Zidane réclamerait les mêmes garanties. « Si demain Zizou signe à l’OM, ça donnera une autre image à ce club. Le rachat du club ? Que ce soit avec les Saoudiens ou un autre pays… C’est l’effectif qui est important pour Zizou, et c’est normal. Il a été au Real et il a entraîné de très grands joueurs. Si c’est les Saoudiens, c’est ce qu’il leur dira, et peut-être qu’ils lui répondront ‘ok, dis nous qui tu veux et on va le chercher ». Et quelle est l’opinion de l’ex-joueur de l’OM qu’est Robert Pirès au sujet d’une éventuelle venue à Marseille ? Pour le média Carré , le champion du monde 98 a lâché le message suivant. « Zizou a l’Olympique de Marseille, honnêtement ouais, j’aimerais bien le voir ».

Zidane intéressé par le Bayern Munich ?