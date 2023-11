Vente OM : Un mercato de folie déjà garanti pour Zidane ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

À en croire les dernières tendances, l'Arabie Saoudite semble bien partie pour racheter l'OM à Frank McCourt, et il serait même question d'une arrivée de Zinedine Zidane au poste d'entraîneur si ce dossier venait à se concrétiser. Avec déjà un budget XXL attribué au recrutement...

L'OM pourrait être vendu par Frank McCourt et passer sous pavillon saoudien. Canal + a en effet annoncé ces derniers jours que le processus était déjà bien engagé entre les différentes parties, et l'Arabie Saoudite pourrait lâcher au total 600M€ dans l'opération.

Zidane annoncé à l’OM, un coup de théâtre se prépare ? https://t.co/5mjKVQnBN4 pic.twitter.com/u0vm7MLQ1B — le10sport (@le10sport) November 9, 2023

« On parle de 400M€ et de 200M€ d’enveloppe pour recruter »

David Berger, le journaliste de Canal + , a dégagé une tendance claire : « Tout se précipite et peut-être d’ailleurs que les évènements qui se sont produits le week-end dernier ont justement peut-être servis à accélérer la chose. On parle de 400M€ et de 200M€ d’enveloppe pour recruter. McCourt a peut-être envie de vendre et s’il y a le prix qui est mis, aux alentours de 400M€ donc, ça peut arriver plus vite que prévu ! » , a-t-il expliqué.

Un recrutement de folie pour Zidane ?

Et alors que Zinedine Zidane est fortement pressenti pour venir entraîner l'OM en cas de rachat de l'Arabie Saoudite, l'entraîneur français pourrait donc immédiatement disposer de moyens colossaux pour faire son mercato et démarrer ce projet. Affaire à suivre...