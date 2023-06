Vente OM : Incroyable, il annonce le successeur de McCourt

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis deux ans, les rumeurs sur la vente de l'OM se font nombreuses. Certains journalistes comme Thibaud Vézirian assurent que Frank McCourt passera la main dans les prochains mois. Les investisseurs potentiels sont nombreux, mais à en croire Daniel Riolo, seul un homme d'affaires pourrait prendre la succession de Frank McCourt.

Propriétaire de l'OM depuis 2016, Frank McCourt est régulièrement annoncé sur le départ. Le Bostonien prend régulièrement la parole pour dénoncer ces informations, mais rien n'y fait. Certains journalistes comme Thibaud Vézirian assurent que le dirigeant passera la main dans les prochains mois. Mais qui sera son successeur ? Dans un entretien accordé au Figaro, Daniel Riolo a donné son avis sur la vente de l'OM.

« Le seul acheteur potentiel, c'est Rodolphe Saadé »

A en croire le journaliste, un profil a les épaules pour prendre la succession de Frank McCourt à la tête de l'OM. « Qui va vouloir acheter l'OM aujourd'hui ? Le seul acheteur potentiel, c'est le milliardaire franco-libanais Rodolphe Saadé qui possède déjà le port de Marseille et le journal La Provence » assure le chroniqueur de RMC ce dimanche. Mais selon lui énormément d'investisseurs français renoncent à placer de l'argent dans le football pour éviter d'enregistrer des pertes.

«Dans la plupart des cas, on perd de l'argent »