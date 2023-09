Une star dit non au PSG, il dévoile la raison

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Incroyable retournement de situation dans le dossier Bernardo Silva. Alors qu'un départ se profilait, le milieu de terrain portugais a fini par prolonger son contrat avec Manchester City jusqu'en 2026, repoussant les propositions du FC Barcelone, mais aussi du PSG. Le joueur aurait changé d'avis après avoir été convaincu par ses dirigeants.

Le PSG a tout donné sur le dossier Bernardo Silva. Conseiller sportif du club parisien, Luis Campos a travaillé d'arrache-pied durant un an pour tenter de déloger son ancien protégé à l'AS Monaco. Comme annoncé par le 10Sport.com, plusieurs offres concrètes auraient été transmises, dont la dernière évaluée à 60M€. Egalement contacté par le FC Barcelone lors du dernier mercato estival, Manchester City s'est montré inflexible jusqu'au bout. La direction anglaise a tenu ses promesses et a refusé de libérer Bernardo Silva, qui a même fini par prolonger son contrat jusqu'en 2026.

« Il veut vraiment remporter de nouveaux titres l'année prochaine »

Selon les informations de Fabrizio Romano, Bernardo Silva est revenu sur sa décision et a pris la décision de poursuivre sa carrière en Premier League afin de remporter le maximum de titres. « Bernardo voulait prolonger à City car il veut vraiment remporter de nouveaux titres l'année prochaine » a lâché le journaliste italien lors de sa chronique pour Caught Offside.

Une clause libératoire incluse dans son contrat