Un transfert au Real Madrid après le PSG pour cette star ?

Thomas Bourseau

Mauro Icardi a retrouvé de sa superbe après des mois compliqués au PSG en se relançant à Galatasaray. Si bien que le Real Madrid semblerait être prêt à miser sur l’attaquant argentin afin de pallier les blessures dans le secteur offensif de l’équipe merengue. Son agent a confirmé la tendance.

Après avoir été poussé vers la sortie par le PSG, Mauro Icardi s’éclate à Galatasaray depuis la saison dernière et a définitivement rejoint le club stambouliote lors de la dernière intersaison. Et les performances de l’ex-buteur du PSG ne passeraient pas inaperçues au Real Madrid.

Mauro Icardi pour remplacer les blessés au Real Madrid ?

Le Real Madrid empile les blessures dans divers secteurs de jeu et notamment en attaque avec les blessures de Rodrygo Goes ou encore de Vinicius Jr. De quoi pousser le club merengue à scruter le marché et TMW a récemment fait savoir que Mauro Icardi serait une piste prise en considération au Real Madrid.

«Nous sommes en pourparlers avec les responsables du Real Madrid»