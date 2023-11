Un joueur pleure pour son transfert, l’OM le recale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’été dernier, Alexis Sanchez a quitté l’OM alors qu’il venait de réaliser une excellente saison. Les raisons de son départ sont encore floues, mais Yvan Le Mée révèle que le Chilien « a pleuré pour rester » à Marseille. Pas suffisant pour convaincre Pablo Longoria de faire un effort sur le plan financier.

Auteur d'une très belle saison, Alexis Sanchez n'a pourtant pas été conservé par l'OM. Le club phocéen a préféré miser sur Pierre-Emerick Aubameyang pendant que le Chilien faisait son retour à l'Inter Milan. Et pourtant, selon Yvan Le Mée, l'ancien attaquant d'Arsenal voulait absolument rester à l'OM.

«Alexis Sanchez pleurait pour rester»

« Alexis Sanchez pleurait pour rester, comment tu peux baisser son salaire pour le donner à Kondogbia? Il faudrait demander à l'agent d'Alexis Sanchez ce qu'il s'est passé avec l'OM, il aurait des choses à dire », lance l’agent de joueurs au micro de l’ After Foot sur RMC . Interrogé sur Alexis Sanchez, Pablo Longoria a donné sa version des faits.

Longoria se justifie