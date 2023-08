«Un joueur de seconde catégorie»… La dernière recrue de l’OM déjà critiquée

Thibault Morlain

Après les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, l’OM ne s’est pas arrêté là pour son recrutement offensif. Le club phocéen vient d’accueillir un nouvel attaquant en la personne de Joaquin Correa. L’Argentin a été prêté avec option d’achat par l’Inter Milan. A Marseille, on attend alors beaucoup de Correa, mais voilà que les échos obtenus par Daniel Riolo ne sont pas forcément rassurants.

C’est officiel depuis ce vendredi soir : Joaquin Correa est un nouveau joueur de l’OM. « L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature de Joaquín Correa en provenance du FC Internazionale Milano. L’attaquant s’est engagé en prêt avec option d’achat avec le club olympien après le succès de sa visite médicale », peut-on lire dans le communiqué de l’OM. L’Argentin débarque alors sous la forme d’un prêt payant de 2M€, assorti d’une option d’achat de 10M€ qui pourrait devenir obligatoire à certaines conditions.

La star de l'OM s'en va, la presse italienne dévoile son mensonge https://t.co/4PlXqGyyEq pic.twitter.com/Q87nAwYa88 — le10sport (@le10sport) August 26, 2023

« On m’a dit que c’est un joueur de seconde catégorie »

Au micro de L’After Foot , Daniel Riolo avait livré son regard sur cette arrivée de Joaquin Correa à l’OM. Et visiblement, le club phocéen est loin d’avoir recruté un joueur de classe mondiale : « J’ai contacté des amis intéristes qui le voient. La première réaction ne plaira pas aux Marseillais car l’Inter, finaliste de Ligue des Champions, s’estime supérieur et ils disent que pour un club comme l’OM, ça va. C’est un joueur de seconde catégorie. Je répète ce que j’ai entendu. Je ne dis pas que c’est méchant, je répète, je ne porte pas de jugement. On m’a dit que c’est un joueur de seconde catégorie, pour l’OM ça va ».

« C’est un joueur standard, rien de dingue »