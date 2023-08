Verratti - PSG : C'est terminé, il l'annonce en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Poussé au départ depuis le début du mercato, Marco Verratti n'a toujours pas trouvé de porte de sortie malgré des touches en Arabie Saoudite et au Qatar. Par conséquent, le milieu de terrain italien pourrait bien rester au PSG pour une douzième saison. Ce qui serait une très mauvaise nouvelle selon Christophe Dugarry qui estime que la carrière de Marco Verratti est terminée.

Cet été, le PSG semble avoir l'intention de réaliser un vrai dégraissage et personne n'est épargné comme en témoigne le transfert de Neymar qui a rejoint Al-Hilal. C'est donc également le cas de Marco Verratti, poussé au départ par le club de la capitale qui n'a pas encore trouvé de porte de sortie pour son milieu de terrain. Et cela devient urgent comme l'assure Christophe Dugarry.

«Verratti c'est terminé»

« Verratti c'est terminé. Il a 31 ans, c'est terminé. Cela fait 11 ans qu'il est là, il n'a jamais pris conscience de ce que doit être une carrière et la vie d'un footballeur professionnel. C'est un choix de vie. Il a beaucoup de talents, mais ce n'est pas un sportif de haut niveau », assure tout d'abord le champion du monde 1998 avant d'en rajouter une couche.

«Le PSG n'aurait pas du le prolonger»