Un concurrent de Zidane prêt à recaler le Real Madrid ?

Hugo Chirossel

Alors que le contrat de Carlo Ancelotti arrive à son terme en juin prochain, le Real Madrid pourrait voir un nouvel entraîneur débarquer sur son banc à la fin de la saison. Dans cette optique, deux noms sont régulièrement cités, ceux de Zinédine Zidane et de Xabi Alonso. Mais en ce qui concerne ce dernier, il pourrait répondre aux sirènes d’autres clubs.

Et si Zinédine Zidane faisait son grand retour en 2024 ? Cela fait maintenant plus de deux ans que le Ballon d’Or 1998 a quitté le Real Madrid et depuis, il n’a toujours pas repris du service. Et justement, son nom est souvent évoqué pour prendre la succession de Carlo Ancelotti la saison prochaine.

«Tout est convenu» : Grande annonce dans le feuilleton Zidane ! https://t.co/cPw1UyA4cx pic.twitter.com/9xNNGE9pzv — le10sport (@le10sport) November 18, 2023

Ancelotti, Zidane, ou Xabi Alonso au Real Madrid ?

Le contrat du technicien italien arrive à son terme en juin prochain et son avenir est encore incertain. Selon Relevo , le Real Madrid serait prêt à lui offrir un nouveau bail, tandis qu’il a également été cité pour devenir le prochain sélectionneur du Brésil. Si Carlo Ancelotti venait à partir, les Merengue pensent également à Xabi Alonso pour le remplacer. D’après le journaliste Javier Rodriguez Pascual, les dirigeants madrilènes ne sont pas d’accord à ce sujet. Si Florentino Pérez pense toujours à Zinédine Zidane, l’Espagnol a lui aussi des partisans en interne.

Xabi Alonso a d’autres options en tête