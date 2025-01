Un buteur à l’OM, la blessure qui peut tout changer

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille est toujours à la recherche d’un attaquant de pointe, avec Elye Wahi qui est parti seulement quelques mois après son arrivée. Une piste semble avoir été relancée tout récemment, puisque les médias italien reparlent une nouvelle fois de Giacomo Raspadori, international transalpin qui ne joue pas beaucoup au Napoli.

Il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin du mercato hivernal et l’OM a encore énormément de travail. Car Roberto De Zerbi ne pourra pas tenir toute la deuxième partie de saison avec Neal Maupay en seul attaquant axial et a clairement exhorté ses dirigeants à lui recruter un nouveau renfort, après le départ d’Elye Wahi.

L’OM relance Raspadori

Mais qui pourrait débarquer à l’OM ? Plusieurs pistes ont été évoquées ces derniers jours, mais aucune ne semble vraiment se préciser. Ainsi, Gianluca Di Marzio nous a appris que les Marseillais auraient relancé les discussions avec le Napoli pour Giacomo Raspadori. Ce dernier aurait également été approché par West Ham, mais le club d’Antonio Conte aurait finalement fermé la porte à un départ.

L’Atalanta cherche le remplaçant de Lookman

Ce dossier pourrait se compliquer encore plus ! D’après les informations de Mediaset, un autre club aurait fait irruption dans la course à Raspadori, avec l’Atalanta. Star de l’attaque, Ademola Lookman serait victime d’une blessure musculaire assez grave et pourrait être absent pour au moins un mois et demi, ce qui aurait poussé Gian Piero Gasperini à relancer la piste menant à l’attaquant du Napoli. Il n’est pas le seul, puisque les médias italiens parlent également de Rayan Cherki de l’OL.