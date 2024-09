Un accord est passé avec l’OM pour son transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant tapé dans l’oeil de Roberto De Zerbi, Geoffrey Kondogbia a donc repris la saison avec l’OM. Ce n’était pourtant pas ce qui était prévu initialement. En effet, s’il n’avait pas été inclu dans le loft des indésirables, l’international centrafricain aurait dû faire ses valises et quitter le club phocéen. Kondogbia avait même trouvé visiblement un accord avec l'OM pour son transfert.

Suspendu pour la 1ère journée de Ligue 1, Geoffrey Kondogbia a ensuite enchainé 3 titularisations avec l’OM. C’est donc confirmé, Roberto De Zerbi compte réellement sur l’international centrafricain. L’entraîneur olympien a d’ailleurs déclaré sa flamme pour son joueur, lui qui aurait pu ne plus être à Marseille aujourd’hui. En effet, initialement, Kondogbia n’entrait plus dans les plans de l’OM, qui avait prévu de s’en séparer cet été…

« S’il y avait une offre et qu’elle convenait à l’OM et à Kondogbia, il partait »

A l’occasion de L’After Marseille, Alexandre Jacquin est revenu sur le mercato de Geoffrey Kondogbia. Le journaliste de La Provence a alors fait savoir sur le joueur de l’OM : « Surpris de voir encore Kondogbia à l’OM ? Le plan de départ, c’était qu’il parte. Il faisait partie des joueurs qui devaient partir. Il n’a pas été mis dans le loft lui parce, ce qu’on nous racontait à l’OM, son état d’esprit était loué. Il affichait beaucoup de professionnalisme. C’était acquis entre les deux parties que s’il y avait une offre et qu’elle convenait à l’OM et à Kondogbia, il partait. Mais il est resté. Il y a rien ou pas grand chose qui est venu, quelques clubs intéressés sans que ça aille plus loin. Il est resté par la force des choses, le problème c’est qu’il a un salaire conséquent et c’est pour ça que l’OM voulait le faire partir. Mais il n’y a jamais eu de clash comme avec Mbemba, de désaccord comme avec Pau Lopez. C’est pour ça qu’il est resté et qu’il s’est entraîné avec le groupe de De Zerbi ».

« L’objectif c’était de se séparer des gros salaires »

Journaliste pour RMC, Florent Germain a lui confié sur Geoffrey Kondogbia : « Il y a eu cet échange, que Roberto De Zerbi a confirmé, au téléphone où Kondogbia a promis que s’il y avait une offre qui intéressait tout le monde, il partirait, il ne serait pas là à s’accrocher à son contrat. Mais en attendant, il était revanchard et ça a beaucoup plu dans le discours. En trouvant des qualités à Kondogbia, De Zerbi a réussi à lui faire une place. (…) En fin de saison dernière, j’étais convaincu que Kondogbia allait partir, parce que l’objectif c’était de se séparer des gros salaires. L’OM estimait qu’en termes de leadership ou de jeu, il n’avait pas été à la hauteur ».