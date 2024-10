Transferts : Un gros coup de pression du PSG est révélé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par le PSG durant la saison 2011-2012, Milan Bisevac avait ensuite été poussé vers la sortie par Leonardo étant donné qu'il n'entrait pas dans les plans du directeur sportif brésilien de l'époque. Un divorce mal vécu par le défenseur central serbe, qui estime même que le PSG a fait pression pour qu'il parte.

Son nom ne parlera peut-être pas au plus jeunes, et pourtant, Milan Bisevac a porté les couleurs du PSG au tout début de l'ère des Qataris. Recruté en 2011 en provenance de Valenciennes, l'ancien défenseur central serbe était un profil bien connu de l'entraîneur parisien de l'époque, Antoine Kombouaré, qui avait donc fait le nécéssaire pour l'attirer au PSG. Mais au bout de quelques mois seulement, Bisevac a été invité à aller voir ailleurs comme il le raconte dans les colonnes de L'EQUIPE.

Mercato : Un phénomène va signer au PSG ? https://t.co/PSqDHvjrUo pic.twitter.com/5tz01tpGDd — le10sport (@le10sport) October 5, 2024

« Ils ont mis la pression pour me faire partir »

« Une décision je n’ai pas comprise ? Celle de Leonardo de me faire quitter le PSG... Les Qatariens commençaient à construire quelque chose de bien, avec de grands joueurs. Tu as envie de jouer avec des grands joueurs, tu progresses. Quand Ibra est arrivé, il m'a dit "tu restes ? ", j'ai dit "oui", mais il faut que la volonté soit des deux côtés... Est-ce qu'ils devaient libérer des places ? Ils ont commencé à me mettre la pression pour me faire partir plus vite... Les relations se refroidissent... mais pas avec Carlo (Ancelotti). Mais si tu veux me mettre la pression, ça ne marche pas », indique Milan Bisevac, qui a finalement accepté de quitter le PSG pour prendre la direction de l'OL.

« On s'est quittés bons amis »

« Lyon s'est présenté. Il y a eu une discussion dans le bureau de Leonardo avec mon agent Franck Belhassen. Après dix minutes, j'ai dit : "Je ne suis jamais en retard à l'entraînement, je pars." Plus tard, on a trouvé la solution et on s'est quittés bons amis », poursuit l'ancien défenseur serbe du PSG.