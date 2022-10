Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Pochettino joue un sale tour à Henrique sur le mercato

Publié le 21 octobre 2022 à 21h00

Thomas Bourseau

Ruben Amorim pourrait prendre la succession de Christophe Galtier en cas de départ surprise de l’entraîneur du PSG. Ce serait en effet la volonté d’Antero Henrique. Cependant, le refus de Mauricio Pochettino de prendre la suite de Steven Gerrard à Aston Villa contrecarrerait les plans du PSG.

Mauricio Pochettino n’est plus l’entraîneur du PSG depuis le printemps dernier. Le 5 juillet, le Paris Saint-Germain a officiellement nommé Christophe Galtier comme successeur de l’Argentin sur le banc du club de la capitale. Cependant, alors que le feuilleton Kylian Mbappé a repris ses droits et que son éventuel départ ferait un effet domino sur les cas Luis Campos et Christophe Galtier, Antero Henrique réfléchirait déjà à l’avenir.

Pour l’après-Galtier, Henrique cherche à attirer Amorim

Et il semblerait, à en croire les informations de Dominique Séverac, que l’homme chargé des négociations de transferts aurait déjà un profil précis pour la succession de Christophe Galtier. « L'entraîneur du Sporting , Ruben Amorim, est le prochain entraîneur du PSG, pour remplacer Christophe Galtier. Antero Henrique veut le mettre au PSG ». a confié le journaliste du Parisien au micro de RTL la semaine dernière.

Une tentative vaine de Villa pour Pochettino

Cependant, Ruben Amorim figurerait dans les petits papiers d’Aston Villa. Jeudi soir, après une défaite face à Fulham (3-0), les dirigeants des Villans ont remercié Steven Gerrard. Et alors que les décideurs du pensionnaire de Premier League auraient fait une approche ambitieuse pour Pochettino, selon The Daily Telegraph , leur regard se tournerait désormais vers Ruben Amorim.

Pochettino ne veut pas d’Aston Villa, Amorim ciblé ?