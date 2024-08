Transferts - PSG : Luis Enrique fait un gros bilan en interne

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le mercato estival s’est terminé ce vendredi soir pour les clubs de Ligue 1. Avec quatre jeunes recrues à son actif, le PSG a souhaité concrétiser les ambitions du projet de Luis Enrique, en refusant parfois certains deals. En interne, le coach parisien est satisfait du marché des transferts, avec des renforts qui collent parfaitement avec sa vision.

L’effectif du PSG version 2024-2025 est désormais connu. Cet été, les dirigeants parisiens ont pris la décision de poursuivre sur leur ligne directrice, et ont donc décidé de se renforcer par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs. Ainsi, ils sont quatre à avoir rallié les rangs des champions de France cet été.

Quatre nouvelles recrues au PSG

Recruté contre 20M€ et arrivé en provenance de Krasnodar, Matvey Safonov va sans doute occuper une place de numéro 2 derrière Gianluigi Donnarumma dans les buts du PSG. Arrivé contre 70M€ en provenance de Benfica et véritable priorité de Luis Enrique cet été, João Neves a déjà réussi ses grands débuts à Paris. Face aux blessures combinées de Lucas Hernandez et de Presnel Kimpembe, le PSG se devait également de miser sur un défenseur central gaucher. C’est chose faite puisque les dirigeants parisiens n’ont pas hésité à lâcher 45M€ pour le recrutement de Willian Pacho qui sortait d’une belle saison avec l’Eintracht Francfort. Enfin, le PSG peut se féliciter de l’arrivée de Désiré Doué en provenance de Rennes contre 60M€, étant donné que le petit prodige de 19 ans était fortement convoité par le Bayern Munich également.

Luis Enrique satisfait du mercato parisien

Forcément, ce recrutement a convenu à Luis Enrique, qui comme l’a rapporté l’Equipe, a demandé à ses dirigeants de ne pas recruter en urgence lors de la dernière journée du mercato. Surtout, comme le rapporte le quotidien sportif ce samedi matin, l’Espagnol a rejeté certains dossiers ne collant pas à sa vision comme celui de Victor Osimhen (Naples), tandis que ce dernier estime que les quatre nouveaux renforts collent parfaitement à sa vision du projet au PSG.