Transferts - PSG : Le prochain buteur annoncé dans la presse italienne ?

Axel Cornic

Les choix de Luis Enrique laissent peu de place à un véritable numéro 9 et Gonçalo Ramos ainsi que Randal Kolo Muani l’ont bien compris. Pourtant, cet été Luis Campos pourrait décider d’offrir un autre attaquant de pointe au coach du Paris Saint-Germain, avec Dusan Vlahovic de la Juventus.

Le poste d’attaquant a toujours été un énorme débat à Paris. Il faut dire que depuis le départ d’Edinson Cavani en 2020, aucun buteur ne s’est imposé sur la longueur et l’arrivée de Luis Enrique n’a pas vraiment aidé. Car le coach du PSG n’est clairement pas fan des 9 et préfère des profils alternatifs, comme ceux de Kang-In Lee ou encore de Marco Asensio.

Une offre en or pour Salah ? Le PSG vise le choc des titans avec Liverpool. Restez connectés pour la suite ! ⚽️

➡️ https://t.co/GV1optInmJ pic.twitter.com/ujkiQxerDT — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 28, 2025

Un attaquant pour le PSG ?

La preuve, cet hiver il aurait vraisemblablement fermé la porte à l’arrivée d’un attaquant de pointe, après le départ de Randal Kolo Muani vers la Juventus. Plusieurs sources ont assuré que Luis Campos aurait aimé foncer sur Victor Osimhen, actuellement prêté par le Napoli à Galatasaray et dont la clause de départ est passée de 130 à 75M€ en seulement quelques mois. Mais Luis Enrique aurait refusé, préférant plutôt miser sur un énième ailier avec Khvicha Kvaratskhelia, finalement arrivé pour plus de 70M€.

La Juve voudrait vendre Vlahovic

Une occasion en or pourrait toutefois se présenter lors du prochain mercato estival ! D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, la rupture serait totale entre la Juventus et Dusan Vlahovic, dont le contrat se termine en juin 2026. Ainsi, il devrait être vendu à la fin de la saison et cela pourrait bien attirer l’attention de Luis Campos, qui serait un grand fan de l’international serbe. Reste à voir si cette fois Luis Enrique acceptera de voir un numéro 9 enfin débarquer au PSG… où s’il rejettera une nouvelle fois l’idée en restant avec sa vision souvent critiquée.