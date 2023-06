Transferts - PSG : Kylian Mbappé est envoyé à Madrid !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a d’ores et déjà acté le fait qu’il sera toujours au club la saison prochaine. Mais son avenir à plus long terme suscite encore de nombreuses interrogations, surtout avec l’intérêt persistant du Real Madrid. Et Diego Simeone imagine déjà Mbappé dans la capitale espagnole…

Sacré meilleur joueur de Ligue 1 dimanche dernier à l’occasion des Trophées UNFP, Kylian Mbappé avait acté son futur avec le PSG : « Mon avenir ? L'année prochaine, je jouerai au Paris Saint-Germain, j'ai encore un contrat, je vais honorer mon contrat », indiquait le capitaine de l’équipe de France, qui avait prolongé son contrat jusqu’en 2024 l’an dernier. L’avenir de Mbappé est donc écrit à court terme, mais une menace persiste dans ce feuilleton.

Mercato : Le Real Madrid prépare un transfert légendaire pour Mbappé https://t.co/48ykek64uf pic.twitter.com/hb1cvcP4KG — le10sport (@le10sport) June 3, 2023

Le Real Madrid ne l’a pas oublié

En effet, à en croire les dernières tendances, le Real Madrid n’aurait pas abandonné l’idée de recruter Kylian Mbappé malgré son échec la saison passée, et le numéro 7 du PSG resterait sur la short-list du président Florentino Pérez pour l’été 2024. D’ailleurs, l’un des grands rivaux du Real Madrid salive d’avance à l’idée de voir Mbappé débarquer en Liga pour la suite de sa carrière.

« Mbappé au Real, ce serait fantastique »