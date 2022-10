Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Grâce a lui, Campos prépare du lourd sur le mercato

Publié le 21 octobre 2022 à 04h15

Arthur Montagne

Nommé conseiller sportif du PSG l'été dernier, Luis Campos a rapidement activé son réseau afin de renforcer l'effectif parisien. Un réseau qui passe notamment par la proximité avec Jorge Mendes. Le célèbre agent portugais est plus proche que jamais du club de la capitale et c'est loin d'être fini.

L'été dernier, le PSG a réalisé de grands changements en interne avec notamment le départ de Leonardo, remplacé par Luis Campos. Ce dernier gère donc désormais le recrutement du club de la capitale, et il n'a pas tardé à activer ses réseaux, essentiellement avec le très puissant Jorge Mendes.

EXCLU @le10sport : Le PSG est à fond sur Antonio Silva (Benfica)▶️Première tentative cet été, Paris a essayé de l’inclure dans le deal pour Draxler▶️ Clause à 100 M€, il intéresse tous les grands d’Europe▶️ Paris va revenir à la charge rapidement https://t.co/z4RMGjIbWK — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) October 19, 2022

L'axe Campos-Mendes tourne à plein régime

En effet, lors du mercato estival, Luis Campos s'est tourné vers l'écurie de Jorge Mendes afin de se renforcer. C'est dans cette optique que Vitinha a débarqué du FC Porto pour environ 40M€ tandis que Renato Sanches a également signé au PSG contre un chèque de 10M€ alors qu'il évoluait au LOSC.

Et ce n'est pas terminé