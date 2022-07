Foot - Mercato - PSG

C’est confirmé, le Qatar a tenté une grande star pour son mercato

Longtemps annoncé sur les traces de Robert Lewandowski pour renforcer son attaque avec un grand nom, le PSG a finalement été surclassé par le FC Barcelone dans ce dossier. Mais Joan Laporta, le président du club catalan, confirme bel et bien la présence du PSG pour Lewandowski ces derniers mois.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité dès le mois d’août 2021, le PSG ciblait notamment Robert Lewandowski alors que l’avenir de Kylian Mbappé était encore très incertain à cette époque. L’attaquant français a finalement snobé le Real Madrid pour prolonger jusqu’en 2025 avec le PSG, mais la piste menant au buteur polonais n’avait pas été abandonnée pour autant, d’autant que Lewandowski a décidé de quitter le Bayern Munich cet été.

« Nous avons été en compétition avec le PSG »

En effet, Robert Lewandowski a finalement choisi le FC Barcelone pour offrir un nouvel élan à sa carrière, et Joan Laporta a reconnu dans un entretien accordé à TUDN que le PSG et même Chelsea étaient également sur le coup dans ce dossier : « Nous avons été en compétition avec des équipes comme le PSG, Chelsea et le joueur a voulu venir au Barça. C'est ce que j'aime. Comme l'a dit Johan (Cruyff), je veux des joueurs qui veulent venir au Barça, et nous devons le remercier parce qu'il est venu ici avec moins d'argent et sous une grande pression du Bayern, pour lequel j'ai beaucoup de respect. (...) C'est un homme qui prend soin de lui, sa femme est nutritionniste, quand vous avez une femme qui vous contrôle... », a indiqué Laporta.

Un effort financier pour Lewandowski

Malgré ce choix XXL sur le marché, Lewandowski n’a pas hésité à revoir ses prétentions salariales à la baisse pour signer au Barça : « Nous avons fait une première offre et elle s'est terminée à 45, plus cinq. C'est dans nos possibilités, le joueur a également ajusté son salaire pour être dans nos cordes et les Culés sont maintenant très heureux », a précisé Laporta, comme pour rappeler que le PSG était donc vraiment mal positionné pour Lewandowski.

