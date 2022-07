Foot - Mercato - PSG

PSG : La vérité éclate pour le transfert de Presnel Kimpembe

Publié le 19 juillet à 18h30 par Amadou Diawara

Depuis plusieurs semaines, l'avenir de Presnel Kimpembe au PSG est remis en question. Mais à en croire la presse espagnole, le vice-capitaine parisien ne souhaiterait pas du tout quitter le club rouge et bleu cet été. En effet, Presnel Kimpembe voudrait simplement se sentir davantage valorisé au PSG et se rapprocher du salaire de Maquinhos. De son côté, Christophe Galtier souhaiterait également voir le champion du monde français reste au PSG.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024, Presnel Kimpembe pourrait ne plus faire long feu au PSG. En effet, le vice-capitaine parisien est annoncé partant depuis plusieurs semaines. Toutefois, à en croire Mundo Deportivo , Presnel Kimpembe serait encore très loin de plier bagages et de quitter le PSG.

PSG : 10 ans à Paris, voici les meilleurs moments de Marco Verratti https://t.co/MHwVKvBTQU — le10sport (@le10sport) July 19, 2022

Presnel Kimpembe veut rester au PSG

D'après Mundo Deportivo , Presnel Kimpembe n'aurait nullement l'intention de changer de club lors de ce mercato estival. Formé au PSG, le vice-capitaine parisien voudrait rester à Paris et se sentir davantage valorisé au sein de son club de coeur. Alors qu'il disposerait d'un contrat de 700 000€ brut mensuels, soit 8,4M€ par an, Presnel Kimpembe voudrait se rapprocher du salaire de Marquinhos, qui gagnerait 500 000€ de plus que lui.

Presnel Kimpembe souhaite être plus valorisé au PSG

D'ailleurs, lors d'une rencontre avec Luis Campos et Christophe Galtier - organisée avant la tournée au Japon au Camp des Loges - Presnel Kimpembe aurait fait clairement savoir qu'il voulait rester au PSG lors de ce mercato estival. Et malgré sa récente sortie où il entretenait le doute quant à son avenir, le champion du monde français aurait annoncé qu'il n'avait jamais demandé à partir.

Christophe Galtier compte sur Presnel Kimpembe

De son côté, Christophe Galtier aurait déjà tranché quant à l'avenir de Presnel Kimpembe au PSG. En effet, après avoir écouté son défenseur central, le nouvel entraineur parisien lui aurait confié qu'il comptait sur lui pour cette saison 2022-2023. Reste donc à savoir si le PSG et clan Kimpembe trouveront un accord pour prolonger. En attendant, Chelsea aurait déjà formulé une offre au PSG pour le transfert du Français. Toutefois, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi auraient estimé que cette offre était insuffisante. D'autant que le conseiller football et le président du PSG ne tiendraient pas à vendre Presnel Kimpembe à tout prix. En effet, les hautes sphères parisiennes n'envisageraient le départ de leur numéro 3 que s'il demandait explicitement à partir, ce qu'il n'aurait pas encore fait.