PSG : Ça s’emballe sur le mercato pour Messi

Publié le 9 août 2022 à 02h00 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, Lionel Messi est un joueur du PSG. Et s’il n’est pas question qu’il fasse ses valises d’ici la fin du marché des transferts, son avenir fait l’objet de nombreuses rumeurs. Alors que Messi est sous contrat jusqu’en 2023, la question est de savoir où il évoluera la saison prochaine. Un sujet qui fait énormément réagir et ces dernières heures, ça s’est emballé concernant Lionel Messi.

Et si cette saison était celle de Lionel Messi au PSG ? Après un dernier exercice compliqué, l’Argentin réalise des débuts tonitruants en témoigne son doublé face à Clermont. Mais La Pulga fait également parler en dehors des terrains puisque son avenir se retrouve au centre de nombreux débats. Et actuellement, une grande question se pose à propos de Lionel Messi : va-t-il faire son retour au FC Barcelone la saison prochaine ?

« J'aimerais le faire revenir »

Sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG, Lionel Messi pourrait alors revenir libre au FC Barcelone l’été prochain. C’est en tout cas le rêve de Joan Laporta et le président blaugrana ne s’en cache pas. « C'est le meilleur joueur de notre histoire et je ferai de mon mieux pour qu'il puisse vivre la meilleure fin de sa carrière sous le maillot du Barça. J'aimerais le faire revenir. Ce ne sera pas facile, mais je pense qu'avec la bonne stratégie, nous pourrons y arriver. Je vous dis que c'est un souhait que nous avons et j'espère que nous pourrons le convertir en réalité », expliquait récemment Joan Laporta.

Les manoeuvres sont lancées

Alors que le dossier Lionel Messi faisait énormément parler ces derniers jours face à ces sorties répétées du président du FC Barcelone, ce lundi, la presse catalane a remis de l’huile sur le feu. En effet, Catalunya Radio a lâché une bombe à propos du joueur du PSG, assurant que le Barça était d’ores et déjà passé à l’offensive pour son retour. Des discussions auraient alors débuté entre le clan Messi et le le club catalan et il aurait été question d’un contrat d’un ou deux ans pour le septuple Ballon d’Or.

« Il n’y a pas eu d’approche de Laporta »