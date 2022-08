Foot - Mercato - OM

OM : Tudor met la pression à Longoria pour la fin du mercato

Publié le 12 août 2022 à 23h30 par Jules Kutos-Bertin

A trois semaines de la fin du mercato, l’OM a un effectif quasiment bouclé. Cependant, il reste quelques mouvements à faire, que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs. Pablo Longoria en est conscient, il a encore du pain sur la planche. Igor Tudor, le nouvel entraîneur marseillais, lui a exposé ses exigences.

Même si personne ne s’y attendait, cet été aura ressemblé à une transition du côté de l’OM. Après une très belle saison conclue par une deuxième place en Ligue 1, Jorge Sampaoli a décidé de quitter son poste d’entraîneur, mécontent du début de mercato réalisé par l’OM. Sans trembler, Pablo Longoria a réagi en vitesse et a nommé Igor Tudor. Un choix étonnant vu le passé du technicien croate mais pas de quoi remettre en question l’idée de Pablo Longoria. Tudor a débarqué et le mercato a officiellement commencé.

L’OM a rebâti toute sa défense

Avec les départs de William Saliba et Boubacar Kamara, l’OM avait pour obligation de recruter à ce poste. Très vite, Isaak Touré est venu renforcer les rangs marseillais en provenance du Havre. Il a été suivi par Chancel Mbemba, sans oublier Samuel Gigot qui avait signé dès le mercato hivernal. En clair, la défense de l’OM a été totalement remaniée puisque Duje Caleta-Car ne semble pas entrer dans les plans d’Igor Tudor. « La situation de Caleta-Car est particulière. La politique du club n'a pas changé. L'OM n'aura aucun joueur en fin de contrat. C'est clair pour le joueur mais on a beaucoup parlé avec l'entourage du joueur », expliquait Pablo Longoria à ce sujet lors de la présentation d’Alexis Sanchez.

Pablo Longoria veut 22 joueurs dans l’effectif

Il y a deux semaines, Pablo Longoria en disait plus sur le mercato de l’OM : « Nous sommes contents de notre mercato. On veut avoir 22 joueurs avec 2 gardiens. On a besoin de joueurs et de départs, certains se rapprochent. Je rappelle que le mercato est ouvert jusqu'au 31 août ». Toujours lors de la présentation d’Alexis Sanchez, le président olympien a confirmé ce chiffre. « Notre objectif reste le même : 22 joueurs avec deux joueurs par position », lance Longoria. Message reçu par Igor Tudor ?

Mercato : Déjà comparé à Ronaldo, Alexis Sanchez fait l’unanimité à l’OM https://t.co/PeGOly4ZtA pic.twitter.com/QxD3okvp0V — le10sport (@le10sport) August 12, 2022

« Avec Longoria, on travaille ensemble »