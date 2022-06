Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Ça se précise pour le mercato de Mandanda

Publié le 29 juin 2022 à 3h00 par Thibault Morlain

Ne voulant pas revivre une saison similaire à celle qui vient de vivre, Steve Mandanda veut des réponses de la part de l’OM. Sans quoi, l’international français, pourtant sous contrat jusqu’en 2024, pourrait faire ses valises. Mandanda pourrait ainsi partir et il n’aura pas de mal à trouver un point de chute. D’ailleurs, on commence à y voir plus car…

Relégué au rôle de doublure à l’OM suite à l’arrivée de Pau Lopez, Steve Mandanda veut avoir du temps de jeu. La question est de savoir s’il pourra en avoir avec les Phocéens la saison prochaine. Si tel n’était pas le cas, l’international français pourrait alors s’en aller. Pour aller où ? Ces derniers jours, il a surtout été question d’un intérêt de Rennes pour le transfert de Mandanda.

Rennes intéressé, mais…

Directeur sportif de Rennes, Florian Maurice a d’ailleurs confirmé pour Steve Mandanda. Pour TV Rennes , il a expliqué : « L’idée c’est d’aller chercher un gardien d’expérience. Steve Mandanda ? Yann Sommer ? Fernando Muslera ? Sur les trois noms, ils entrent dans les critères de ce que je cherche : de l’expérience internationale qui nous ferait le plus grand bien. Je peux dire que j’ai eu des échanges avec leurs intermédiaires pour les trois. Il y en a beaucoup d’autres ». Toutefois, comme révélé par le10sport.com, Mandanda ne rejoindra pas Rennes, alors que le portier souhaite rester dans le sud de la France.

EXCLU @le10sport : Mandanda n'ira pas à Rennes❌Bien que séduisante, la proposition rennaise n'a pas été retenue par Mandanda✅ A présent, il doit trancher entre rester à l'OM et dire oui à Nice#MercatOM https://t.co/jJvakTG4h4 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 28, 2022

L’OM ou Nice pour Mandanda

Toujours selon nos informations, pour Steve Mandanda, cela se joue actuellement entre l’OM et l’OGC Nice. Soit il reste donc sur la Canebière, soit il file chez les Aiglons, qui viennent de perdre Walter Benitez. A Nice, il aura alors ce qu’il veut, à savoir du temps. A voir ce que choisira Mandanda pour son avenir.