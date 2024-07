Transferts : Le PSG va passer à côté d’un phénomène de l’Euro !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est plus un secret, le PSG est très intéressé à l’idée de recruter Nico Williams. Le phénomène de l’Athletic Bilbao a réalisé un très bel Euro avec l’Espagne, et se retrouve dans le viseur du club parisien, mais également du FC Barcelone. Le club blaugrana devrait d’ailleurs intensifier son emprise dans ce dossier. Explications.

Le mercato estival du PSG devrait s’intensifier dans les prochaines semaines. Et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 1er avril dernier, le recrutement d’un nouvel ailier gauche sera l’une des priorités des dirigeants parisiens cet été. Si Khvicha Kvaratskhelia (Naples) devrait rester en Italie, Paris s’est également penché sur le cas de Nico Williams.

Mercato - PSG : C'est terminé pour la grande priorité de l'été https://t.co/uOntfN4KWc pic.twitter.com/8ivAdDYDjz — le10sport (@le10sport) July 13, 2024

Le PSG plombé par Barcelone pour Nico Williams

Auteur d’une grande saison du côté de l’Athletic Bilbao, le crack de 21 ans a confirmé tout son potentiel en réalisant un très bon Euro avec l’équipe d’Espagne. Forcément, Nico Williams a tapé dans l’œil de plusieurs cadors européens comme le PSG donc, mais aussi le FC Barcelone. Le club blaugrana, par l’intermédiaire de son président Joan Laporta, avait déjà confirmé publiquement son intérêt pour l’hispano-ghanéen : « En ce moment, on peut se permettre de faire un transfert comme celui de Nico Williams. Nous avons les moyens d’affronter ce transfert. C’est une des possibilités sur lesquelles on travaille avec Hansi Flick », lâchait ce dernier il y a quelques jours.

Le Barça va bientôt dégainer pour le phénomène espagnol

Et à en croire les dernières indiscrétions de Matteo Moretto, le Barça pourrait prochainement passer à l’étape suivante concernant le transfert de Nico Williams. En effet, le journaliste de Relevo précise sur X (ex-Twitter), que Barcelone a déjà présenté un projet sportif et économique afin de le convaincre de s’engager en Catalogne. De plus, les Blaugrana devraient intensifier les contacts avec l’Athletic Bilbao afin de finaliser le transfert du phénomène né en 2002 à partir de la semaine prochaine. Le PSG est mal embarqué dans ce dossier...