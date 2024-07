Transferts : Le PSG se fait planter en un coup de fil !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG ces derniers mois, Leny Yoro a finalement opté pour un transfert à Manchester United. L’ancien défenseur central du LOSC s’est confié sur les coulisses de son transfert, et il indique que sa décision a été actée après un échange téléphonique avec Rio Ferdinand.

Alors qu’il faisait partie des grandes révélations de la saison 2023-2024 en Ligue 1 avec le LOSC, Leny Yoro a vécu des derniers mois très agités en coulisses. Le jeune défenseur central de 18 ans a été l’une des grandes attractions du marché des transferts, avec de nombreux cadors à ses trousses comme le Real Madrid et bien sûr le PSG. Mais ces deux écuries ont finalement été dépassées in-extremis par Manchester United, qui a raflé la mise avec Yoro pour 62M€.

Rio Ferdinand a tout changé pour Yoro

Dans un entretien accordé à la chaine officielle de Manchester United, Leny Yoro a indiqué que Rio Ferdinand, ancien défenseur emblématique des Red Devils, avait joué un rôle décisif par téléphone dans son choix de carrière : « C'est une légende à Manchester United, donc pour moi c'est un honneur. C'était il y a deux semaines, il m'a appelé, j'ai été vraiment impressionné de parler avec lui et oui, nous avons parlé environ 10 minutes de Manchester United, donc il m'a beaucoup aidé à faire mon choix. C'était vraiment un honneur de parler avec lui. Il m’a dit que c’était un club avec une grande histoire, et que je devais me battre pour le club, être prêt, parce que c'est le plus grand club du monde. Donc, oui, pour moi, c'était vraiment bien de parler de ça », confie Yoro.

« Un des meilleurs du monde »

« Quand j'étais plus jeune, Rio était l'un des meilleurs défenseurs du monde. Je pense que tout le monde regardait United quand il était jeune et, pour moi, c'était un rêve de jouer pour ce club », poursuit l’ancien crack du LOSC. Le PSG peut donc s’en mordre les doigts…