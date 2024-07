Transferts : Le PSG s’attaque à un crack, c’est 60M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est plus un secret, le PSG apprécie particulièrement Désiré Doué, et souhaite recruter le phénomène du Stade Rennais dans les prochaines semaines. Le Bayern Munich est également dans le coup, et aurait vu son offre de 35M€ être refusée par le club breton. En réalité, Rennes attendrait 60M€ pour lâcher son prodige.

Le mercato estival du PSG pourrait se décanter prochainement. En effet, alors que l’Euro 2024 touche à son terme, le club de la capitale souhaite accélérer son recrutement. Comme révélé par RMC Sport ce vendredi, les dirigeants du club francilien ont fait de Désiré Doué l’une de leurs grandes priorités.

Mercato : Le PSG vise un crack, une offre à 35M€ est partie ! https://t.co/Aw8Ii7ryXw pic.twitter.com/giV20vbOdj — le10sport (@le10sport) July 12, 2024

Le PSG aux prises avec le Bayern Munich pour ce crack

Mais le PSG va devoir se battre bec et ongles afin d’obtenir la signature du talentueux milieu offensif du Stade Rennais. Et pour cause, le Bayern Munich est très intéressé par le numéro 33. Selon le Parisien, le club bavarois aurait formulé une première offre de 35M€ auprès de Rennes, qui a rapidement repoussé ces avances.

Désiré Doué, c’est 60M€ !

Alors qu’il ne lui reste que deux ans de contrat, Désiré Doué semble se rapprocher d’un départ. Mais qu’il s’agisse du PSG ou du Bayern Munich, les clubs intéressés par le joueur de 19 ans devront s’aligner sur les exigences financières du club breton. Ce vendredi, l’Equipe révèle que Rennes attend 60M€ afin de se séparer de Désiré Doué.