Transferts : Le PSG prépare une offre, c’est la douche froide 

Thomas Bourseau

Du haut de ses 29 ans, Bernardo Silva est toujours un joueur de Manchester City bien qu’il ait fait part à ses envies d’ailleurs par le passé et surtout depuis la crise sanitaire liée au Covid-19. Le Portugais aurait deux options claires pour la suite : le PSG et le FC Barcelone. Le Barça pourrait d’ailleurs jouer un sale tour au club parisien.

Entre le PSG et le FC Barcelone, une nouvelle bataille pourrait avoir lieu sur le marché des transferts. Et pour cause, comme ce fut le cas à l’été 2022, les deux clubs auraient pour projet de recruter Bernardo Silva. Le10sport.com vous affirmait d’ailleurs à ce moment là que le FC Barcelone avait des vues sur le milieu offensif de Manchester City alors qu’en parallèle, les Skyblues refusaient une offre de 80M€ du PSG pour Silva.

Le PSG et le Barça bataillent pour Bernardo Silva

Depuis, la situation financière du FC Barcelone ne lui aurait pas permis d’assumer une telle opération à la dernière intersaison. C’est pourquoi le PSG semble s’être retrouvé seul sur le dossier, mais une nouvelle fois en vain puisque Bernardo Silva a fini par prolonger son contrat d’une saison, soit jusqu’en juin 2026. Une clause libératoire fixée à 58M€ et qui pourra être exercée à compter de l’été 2024 a été incluse dans son bail comme le10sport.com vous l’a confié en août dernier.

Bernardo Silva, un transfert à 58M€ au Barça ?