Transferts : Le mercato du PSG est loin d’être terminé

Publié le 2 septembre 2022 à 14h30 par Axel Cornic

Ce jeudi, les portes se sont refermées sur un mercato très mouvementé pour le Paris Saint-Germain, qui a recruté plusieurs recrues de poids, mais a surtout dit adieu à une dizaine d’indésirables qui n’avaient plus leur place dans le projet de Christophe Galtier. Il reste toutefois encore des joueurs poussés vers la sortie comme Mauro Icardi ou encore Rafinha, dont l’avenir pourrait bien se régler au cours des prochains jours.

Comme annoncé dès la fin de la saison dernière, le PSG a opéré à un grand ménage au sein d’un effectif extrêmement bien fourni. La mission était de taille, puisque les précédentes directions ont eu beaucoup de mal vendre des joueurs souvent acheté à prix d’or et avec des salaires particulièrement importants. Ils sont toutefois plus d’une dizaine entre transferts, prêts et fins de contrats à avoir quitté le club avec un gain total compris entre 49 et 53M€, avec notamment Arnaud Kalimuendo qui représente la plus grosse vente de l’été avec son transfert au Stade Rennais pour 20M€. Tout n’est toutefois pas rose, puisque souvent le PSG a été obligé de mettre la main à la poche pour se débarrasser des indésirables, comme cela a été le cas à la toute fin du mercato pour Leandro Parades et Julian Draxler, dont une partie du salaire a été prise en charge au cours de leurs prêts.

Transferts - PSG : Galtier sort du silence après la fin du mercato https://t.co/GP0HosL9pt pic.twitter.com/rQ9fvngEef — le10sport (@le10sport) September 2, 2022

Galatasaray prêt à passer à l’action pour Icardi

Peut-on dire que tout est réglé ? Pas vraiment, puisqu’il reste encore des joueurs que la nouvelle direction aurait bien aimé voir partir. L’exemple parfait est Mauro Icardi, qui a disputé son dernier match avec le PSG en avril dernier et qui a même été invité publiquement par Christophe Galtier à se trouver un nouveau club. La surprenante piste Monza est rapidement tombée à l’eau à cause de l’énorme salaire de l’attaquant, qui gagne pas moins de 10M€ net par an au PSG. Une nouvelle solution semble toutefois se dessiner depuis quelques jours, puisqu’Icardi plairait à Fenerbahçe et à Galatasaray, avec ce dernier club qui semble désormais avoir pris la main. Ça tombe bien, le mercato en Turquie ferme ses portes le 8 septembre prochain et le PSG peut donc encore trouver une solution pour boucler son départ.

La Grèce, la Turquie, le Portugal ou le Qatar pour Rafinha

Même son de cloche pour Rafinha, qui la saison dernière a été prêté à la Real Sociedad et dont le contrat avec le PSG court jusqu’en juin prochain. Une solution radicale serait de trouver un arrangement à l’amiable afin de mettre un terme à son bail, mais les Parisiens pourraient bien profiter des marchés des transferts encore ouverts à l’étranger. L’Equipe expliquait récemment qu’Antero Henrique aimerait le placer au Qatar, pays où il possède un énorme réseaux, mais d’autres options pourraient se présenter au cours des prochains jours. La Gazzetta dello Sport parle là encore de la Turquie, mais également de la Grèce et du Portugal.

Rendez-vous en janvier pour Navas ?