PSG : Tout va se jouer maintenant pour cet indésirable de Galtier

Publié le 2 septembre 2022 à 12h10 par Axel Cornic

Connu comme un club qui fatigue à vendre, le Paris Saint-Germain a réussi l’exploit de se débarrasser de la plupart des joueurs non retenu dans le projet de Luis Campos et de Christophe Galtier. Tout n’est toutefois pas rose, puisque certains indésirables sont toujours au club et c’est notamment le cas de Rafinha, qui est revenu après un prêt à la Real Sociedad la saison dernière.

Le mercato a fermé ses portes ce jeudi, mais ce n’est pas pour autant que les indésirables du PSG sont à l’abri. Le marché des transferts est toujours ouvert dans plusieurs championnats européens et à Paris on compte bien en profiter au maximum pour se délester des derniers joueurs écartés du projet.

Antero Henrique souhaiterait placer Rafinha au Qatar

Cela est le cas de Rafinha, qui ne rentrait déjà pas dans les plans de Mauricio Pochettino et qui n’est pas pris en considération par Christophe Galtier. L’Equipe a récemment expliqué que le PSG souhaiterait absolument trouver une solution pour le Brésilien et Antero Henrique chercherait notamment un club intéressé du côté du Qatar.

Mais il y aussi la Grèce, le Portugal et la Turquie