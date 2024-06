Transferts : L'ASSE fait de grandes annonces sur son mercato !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Entraîneur de l'ASSE depuis six mois, Olivier Dall'Oglio a mené les siens vers le retour en Ligue 1, deux ans après la descente aux enfers. Les Verts se sont battus et peuvent désormais se tourner vers le mercato estival qu'il faudra bien réussir pour espérer rivaliser avec les équipes de l'élite. L'entraîneur stéphanois s'est longuement confié sur le recrutement.

En réussissant à arracher de justesse son ticket pour la Ligue 1, l'ASSE doit forcément réfléchir avec beaucoup d'attention sur son mercato. L'entraîneur des Verts, Olivier Dall'Oglio, s'est d'ailleurs exprimé sur les objectifs à accomplir et on devine qu'il y aura du changement. Le natif d'Alès souhaite solidifier son équipe actuelle pour espérer ne pas revivre une descente en Ligue 2 et tout le monde devra faire des efforts, à commencer par ceux qui resteront.

« Ce serait bien qu'ils restent »

En modifiant totalement son effectif ces dernières années à cause de la descente en Ligue 2, l'ASSE va devoir faire le chemin inverse. Olivier Dall'Oglio a déjà donné une première indication concernant les joueurs en prêt ou qui arrivent en fin de contrat. « Je me tenais au courant car ils sont en discussion avec la direction. Ils ont leurs conseillers. Je ne veux pas les perturber, mais je peux émettre un avis sur des garçons que je veux conserver. Et m'avancer un peu en leur disant que ce serait bien qu'ils restent » dévoile le coach des Verts dans les colonnes du Progrès .

Des renforts à venir