Transferts : La vérité sur le mercato de Pochettino

Publié le 23 septembre 2022 à 04h30 par Thibault Morlain

Ces derniers jours, ça s’est emballé autour de Mauricio Pochettino. Libre depuis son départ du PSG, l’Argentin a été annoncé comme la priorité de l’OGC Nice pour remplacer Lucien Favre. Mais voilà qu’au fil du temps, ce dossier a pris du plomb dans l’aile. Et selon les derniers échos, Pochettino semble s’éloigner de plus en plus d’une arrivée à Nice. Explications.

Après seulement 8 journées de Ligue 1, la crise frappe déjà l’OGC Nice. Et à peine revenu sur la Côte d’Azur, Lucien Favre se retrouve sur un siège éjectable. En effet, le Suisse fait l’objet de nombreuses critiques et son poste serait ainsi remis en question. Pour le remplacer, Nice aurait déjà sa priorité : Mauricio Pochettino. Libre depuis son départ du PSG, l’Argentin pourrait alors faire son retour en Ligue 1. Toutefois, on n’en prendrait pas forcément le chemin…

« Pour le moment, il n’y a rien d’avancé »

Mauricio Pochettino serait encore très loin de débarquer à l’OGC Nice. D’ailleurs, l’opération serait très compliquée pour les Aiglons. Pour Caught Offside , Fabrizio Romano a notamment expliqué à propos de Pochettino : « La vérité c’est que Nice essaye d’approcher Pochettino pour remplacer Lucien Favre. Mais pour le moment, il n’y a rien d’avancé. Pochettino attend toujours d’autres grands clubs ou de futures opportunités. Ce n’est pas une affaire facile pour Nice ».

