Transferts : Il l’annonce en direct, l’OM a fait un sans-faute !

L’OM a-t-il réalisé une masterclass de persuasion cet été ? Lilian Brassier a notamment accepté de troquer la tunique du Stade Brestois pour celle de l’Olympique de Marseille après avoir discuté avec Hugo Magnetti. Cependant, les discours de Pablo Longoria, de Mehdi Benatia et la présence de Roberto De Zerbi auraient permis au club olympien de pleinement convaincre le défenseur central de 24 ans.

L’Olympique de Marseille a plutôt bien commencé son mercato estival. En plus d’avoir trouvé un entraîneur coté qu’est Roberto De Zerbi, le club phocéen a pu renforcer chaque ligne de son effectif. Que ce soit en défense avec Lilian Brassier, au milieu de terrain avec Ismaël Koné et en attaque avec Mason Greenwood. Pour ce qui est du poste de gardien de but, l’OM poursuit ses offensives en coulisses pour Filip Jorgensen (Villarreal) afin de laisser après coup Pau Lopez s’envoler pour Côme.

«Et petit à petit, j'ai commencé à y prendre goût»

Lilian Brassier a été la deuxième recrue que l’OM a officialisé pendant ce mercato estival. Et le désormais ex-défenseur du Stade Brestois a confié que son ancien coéquipier Hugo Magnetti, natif de Marseille, lui a bien vendu la ferveur phocéenne afin de le convaincre d’accepter l’offre de l’Olympique de Marseille. « Au moment où j'ai commencé à échanger avec l'Olympique de Marseille, je lui en ai parlé un peu, je lui ai décrit comment ça se passait, la ville, le club et tout. Hugo Magnetti m'a dit que j'y jouerais bien, que c'est vraiment un club fait pour moi. Franchement, avec ma façon de jouer ou même mentalement, il m'a dit que cela correspondrait parfaitement. Et petit à petit, j'ai commencé à y prendre goût et voilà, finalement, cela a abouti ».

«Je ne vais pas mentir. Je me suis vu dans ce projet à long terme»

Pendant sa conférence de presse de présentation ce vendredi, Lilian Brassier a par la suite fait savoir que les différentes figures fortes de l’OM ont rempli leur rôle à la perfection, que ce soit le président Pablo Longoria, le conseiller sportif Mehdi Benatia et l’entraîneur Roberto De Zerbi. « Clairement, c'est le projet. Vous savez, une carrière ça se construit. Donc j'estime avoir fait le bon choix. Mehdi m'a beaucoup parlé au téléphone, et j'ai aussi eu le président Pablo. Le choix de ce coach a également beaucoup influencé ma décision, je ne vais pas mentir. Je me suis vu dans ce projet à long terme ».