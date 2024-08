Transferts : Grosse surprise avec un banni du PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé au terme de son contrat, Layvin Kurzawa a donc quitté le PSG début juillet et se retrouve désormais en quête d’un nouveau challenge. Le latéral gauche de 31 ans ne manque pas d’options pour se relancer, et à la surprise générale, Kurzawa pourrait même retrouver un club de Ligue 1 dès cette saison !

Dans un entretien récemment accordé au média Carré, Layvin Kurzawa (31 ans) affichait de solides ambitions pour son avenir, lui qui a été éjecté par le PSG au terme de son contrat cet été : « J’ai tellement envie de rejouer au football. J’ai trop envie de reprendre du plaisir, de courir, ça me manque énormément. C’est toute ma vie », indiquait Kurzawa. Et il semblerait que l’ancien latéral gauche du PSG ne manque pas de courtisans en cette période de mercato estival…

Kurzawa de retour en Ligue 1 ?

Foot Mercato fait le point sur les différentes options qui se présentent à Layvin Kurzawa, et un club de Ligue 1 (dont l’identité n’a pas été révélée) serait notamment dans la course pour le signer. Mais l’ancien défenseur du PSG intéresse également des écuries à l’étranger : Al Ahly (Egypte), Eyüpspor (Turquie), le Torino (Italie) ainsi qu’un club du Qatar. Toutes les options sont possibles pour l’ancien joueur du PSG.

Kurzawa « ouvert à tout »

Son représentant a récemment fait le point à ce sujet dans un entretien accordé à Foot Mercato : « Layvin Kurzawa est ouvert à tout projet, ce n’est pas une question financière, le plus important, aujourd’hui, est qu’il puisse rejouer au football. Il est totalement faux de prétendre que Layvin sera gourmand financièrement. Il se sent bien, il est heureux et prêt physiquement à relever un nouveau challenge. Il s’entraîne à Monaco depuis plusieurs jours et les retours sur son état de forme physique sont très positifs. C’est un joueur de très haut niveau et il a hâte de le prouver à nouveau. Une chose est sûre, le futur projet qu’il acceptera devra répondre, avant toutes choses, à une logique sportive. Un projet où il peut s’épanouir et conserver cette dynamique positive sur le plan mental. Que ce soit La Ligue 1, l’Eredivisie, ou la Liga, nous ne fermons absolument aucune porte ». Le ton est donné pour l’avenir de Kurzawa après son départ du PSG !