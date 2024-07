Transferts : Ejecté par le PSG, il est proposé au FC Barcelone !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

N’entrant pas dans les plans du Paris Saint-Germain, Leandro Paredes a plié bagage l’été dernier, quelques mois après son sacre à la Coupe du monde 2022, en prenant la direction de l’AS Rome sous la forme d’un transfert estimé à 2,5M€. S’il se dit aujourd’hui heureux dans la capitale italienne, ses services auraient toutefois été proposés au FC Barcelone.

Recruté pour 40M€ par le PSG en janvier 2019, Leandro Paredes a quitté la capitale par la petite porte pour seulement 2,5M€, et ce malgré son nouveau statut de champion du monde. De retour d’un prêt à la Juventus l'été dernier, l’international argentin a pris la direction de l’AS Rome dans la foulée, s’engageant jusqu’en juin 2025. Mais une année après son transfert, Paredes fait déjà l’objet de rumeurs pour son avenir.

Paredes proposé au Barça

D’après les informations de Sport , les services de Leandro Paredes ont récemment été proposés au FC Barcelone, désireux de se renforcer dans l’entrejeu, mais le dossier ne devrait pas aller plus loin pour le moment. S’il l’ancien du PSG est considéré comme un bon joueur d’expérience, le club culé préfère miser sur un autre profil, éventuellement plus jeune et à la recherche de temps de jeu.

