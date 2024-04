Transferts : Benzema se lâche, une superstar va le rejoindre ?

Thomas Bourseau

En l’espace de quasiment un an, Karim Benzema a vécu une aventure pleine de rebondissements à Al-Ittihad. Entre les critiques des supporters et observateurs et sa brouille avec ses entraîneurs, Benzema a été proche de plier bagage cet hiver selon la presse. Il est resté à Djeddah, mais s’est à nouveau lâché sur son avenir. En parallèle, il semblerait que Mohamed Salah puisse débarquer.

Karim Benzema a, comme beaucoup de stars du football européen, quitté le Vieux Continent en 2023 pour se rendre en Saudi Pro League. Neymar ou encore N’Golo Kanté ont eux aussi suivi l’exemple de Cristiano Ronaldo. Benzema a signé en faveur d’Al-Ittihad, mais peine à se montrer aussi performant qu’auparavant au Real Madrid et a même été surnommé par certains supporters du club de Djeddah : Ben-Hazima, à savoir le fils de la défaite.

Benzema se montre énigmatique sur son avenir à Al-Ittihad

Vendredi soir, Karim Benzema a jeté un froid sur son avenir à Al-Ittihad où il est contractuellement lié jusqu’en 2026. « Pour moi, le plus important est ici pour le moment… voyons ce qui se passera dans le futur. Il y a beaucoup de nouvelles chaque jour. Voyons voir » . Relancé sur ses difficultés à Al-Ittihad, Karim Benzema par un journaliste en zone mixte, le Ballon d’or 2022 a tenu le discours suivant. « Pourquoi ce n’est pas le même Benzema qu’au Real Madrid ? Ce n’est pas le même jeu, pas les mêmes joueurs (sourire). J’ai besoin d’aide sur le terrain. Je ne peux pas gagner un match tout seul. J’ai besoin d’autres joueurs et de beaucoup de choses ».

Mercato : Real Madrid, OL... Benzema annonce son retour ? https://t.co/hvDG9llUiI pic.twitter.com/RfglTt5zSb — le10sport (@le10sport) April 7, 2024

Salah en route vers Al-Ittihad ?