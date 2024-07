Transferts : 70M€ ou rien, le PSG lance un ultimatum !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain est déjà prêt à tourner la page Manuel Ugarte seulement une année après que le milieu de terrain uruguayen ait déposé ses valises dans la capitale. Manchester United ne lâcherait pas le PSG en coulisses pour son transfert, mais le champion de France ferait la sourde oreille à toute offre inférieure à 70M€.

C’est désormais un secret de polichinelle tant le nom de Manuel Ugarte est lié à Manchester United ces derniers temps. Pourtant arrivé au PSG que l’été dernier, le milieu de terrain uruguayen de 23 ans est déjà sur le départ. La faute à Luis Enrique d’après Duncan Castles. Le journaliste du Times a dernièrement dévoilé que l’entraîneur du PSG n’aurait pas été pleinement satisfait du rendement de la recrue à 60M€ du Paris Saint-Germain.

Le PSG à l’origine d’un embouteillage monstrueux sur le mercato ? https://t.co/1P1kDDz3Wq pic.twitter.com/OkMIrGzwey — le10sport (@le10sport) July 23, 2024

Manchester United multiplie les offres pour Manuel Ugarte

De ce fait, Luis Enrique réclamerait le transfert de Manuel Ugarte à ses dirigeants afin d’investir la somme récoltée via son transfert dans un autre milieu de terrain sur le mercato. le10sport.com vous a dévoilé le 21 juillet dernier que le PSG misait pleinement sur João Neves (19 ans) et en partance du Benfica Lisbonne. Pour en revenir au dossier Manuel Ugarte, Manchester United aurait à ce jour formulé plusieurs offres verbales au Paris Saint-Germain pour le transfert de l’Uruguayen d’après Florian Plettenberg.

Le PSG attend au moins 70M€ de la part de Manchester United pour Ugarte

Cependant, le journaliste de Sky Deutschland a communiqué la position du PSG qui semble être non négociable. En effet, le Paris Saint-Germain serait prêt à se séparer de Manuel Ugarte et de le céder à Manchester United. Si, et seulement si, les Red Devils revoyaient leur offre à la hausse. À l’instant T, le PSG refuserait catégoriquement de vendre Ugarte à moins de 70M€. Le Paris Saint-Germain va donc camper sur ses positions concernant le feuilleton Manuel Ugarte. Reste à savoir si Manchester United répondra favorablement aux exigences du PSG.