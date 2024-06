Transfert à 70M€ pour ce crack, que doit faire le PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’un des dossiers les plus chauds du PSG cet été sera celui de Xavi Simons. Prêté au RB Leipzig cette saison, le crack de 21 ans ne va pas renter à Paris cet été, et devrait de nouveau être cédé en prêt. Mais ce vendredi, il a été révélé que le Bayern Munich pourrait proposer 70M€ dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat pour le Néerlandais. Alors, que doit faire le PSG ?

Un dossier épineux. L’été dernier, le PSG rachetait Xavi Simons cédé un an plus tôt au PSV Eindhoven contre la modique somme de 6M€. Revenu à Paris, le talent néerlandais était envoyé en prêt dans la foulée du côté du RB Leipzig. Auteur d’une très belle saison en Allemagne et sélectionné avec les Pays-Bas pour l’Euro, Xavi Simons ne devrait toutefois pas revenir au PSG. Pourtant, nous vous révélions en exclusivité le 10 mai dernier que Paris souhaitait réellement que le joueur formé à la Masia revienne au sein de l’effectif de Luis Enrique.

Le RB Leipzig souhaite conserver Xavi Simons

Mais selon l’Equipe , Xavi Simons possède encore des doutes sur son temps de jeu potentiel dans la capitale. Désormais, plusieurs options s’offrent au PSG dans ce dossier. Mais la plus probable serait de renvoyer le joueur de 21 ans en prêt. Ce vendredi, le directeur sportif du RB Leipzig, Rouven Schröder, a réaffirmé son intention de conserver Xavi Simons le temps d’une saison supplémentaire : « Nous sommes toujours très intéressés à garder Xavi avec nous. Une concurrence énorme, mais malgré tout, nous pensons que nous avons aussi une chance » .

Le Bayern Munich prêt à proposer 70M€ !