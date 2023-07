Surprise, un attaquant va signer à l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours à l'affût pour flairer les belles affaires sur le mercato, l'OM serait sur le point de boucler l'arrivée d'un jeune attaquant portugais. Âgé de 19 ans, Iuri Moreira, en fin de contrat à Benfica, va signer en faveur du club phocéen dans les prochaines heures.

Le mercato de l'OM devrait une nouvelle fois être très agité. Et pour cause, après le départ d'Igor Tudor, l'effectif va devoir être remodelé pour convenir à Marcelino, le nouveau coach marseillais. Dans cette optique, Geoffrey Kondogbia s'est déjà engagé avec l'OM qui prospecte également sur le marché des jeunes éléments à fort potentiel.

Mercato : L'OM se fait planter par une star https://t.co/2lF8QzvCf9 pic.twitter.com/14CwErhQhE — le10sport (@le10sport) July 5, 2023

Le jeune Iuri Moreira va signer à l'OM

Ainsi, selon les informations de L'EQUIPE , l'OM a trouvé un accord pour la signature de Iuri Moreira (19 ans). Le jeune attaquant portugais était libre après la fin de son contrat avec Benfica où il n'a jamais joué avec l'équipe professionnelle. Après le PSG, qui va recruter Cher Ndour, c'est donc au tour de l'OM de piocher chez les jeunes du club portugais.

Longoria annonce la couleur