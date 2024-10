Surprise, le «nouveau Thiago Motta» va signer à l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant le mercato estival, l’OM a chamboulé son effectif en recrutant pas moins de 12 nouveaux joueurs. Et l’un de ceux qui s’est le plus rapidement imposé est Pierre-Emile Hojbjerg. Son transfert définitif a déjà été confirmé par Medhi Benatia, et Benoit Cheyrou se réjouit de cette nouvelle puisqu’il compare l’international danois à Thiago Motta.

Arrivé sous la forme d'un prêt avec option d'achat lors du précédent mercato estival, Pierre-Emile Hojbjerg est probablement la recrue qui s'est le mieux intégré à l'OM. Et cela tombe bien puisque Medhi Benatia révélait récemment que le Danois serait prochainement transféré définitivement : « Pierre a signé pour un prêt avec option d'achat, dont l'opération deviendra bientôt permanente. Il nous aidera dans notre projet de qualification en Ligue des Champions. On est très contents de l'avoir ici à Marseille ». Une nouvelle qui enchante également Benoit Cheyrou qui compare Pierre-Emile Hojbjerg à un certain Thiago Motta.

«Il me fait penser à Thiago Motta, à l’influence qu’il avait au PSG»

« Il sait tout faire, c’est un coach sur le terrain et en même temps un joueur extraordinaire. Il fait les bons choix, quand il doit jouer en une touche il joue en une touche, quand il doit se retourner il se retourne, quand il doit percuter il percute comme sur son but. Il rend les autres meilleurs, il me fait penser à Thiago Motta, à l’influence qu’il avait au PSG. C’est du lourd », assure l’ancien milieu de terrain de l’OM dans les colonnes de La Provence.

«C’était un joueur clé de Tottenham»

Un avis partagé par Kenneth Brylle, ancien attaquant olympien (1985-86) qui ne tarit pas d’éloges pour Pierre-Emile Hojbjerg : « C’était un joueur clé de Tottenham ces dernières années, pareil en équipe nationale où c’est le premier nom que le sélectionneur met dans son onze de départ. Il est complet, très fort physiquement, avec une belle technique balle au pied et une qualité de passe au-dessus de la moyenne ».