Succession de Mbappé : Le PSG signe une masterclass ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a laissé un vide au PSG en raison de son départ au Real Madrid. Le meilleur buteur de l'histoire des Rouge et Bleu est parti sans être remplacé sur le marché des transferts. Ce qui a valu de vives critiques de la part d'observateurs au Paris Saint-Germain qui, avait initialement programmé de recruter Khvicha Kvaratskhelia l'été dernier. Le Napoli avait fermé la porte à un départ de l'attaquant géorgien. Au final, il débarque 6 mois plus tard à Paris à un prix bien plus intéressant économiquement parlant pour le PSG. Coup de maître ?

Depuis la mi-février 2024, Nasser Al-Khelaïfi savait pertinemment que le PSG ne pourrait plus compter sur Kylian Mbappé à la reprise de la saison suivante puisque le meilleur buteur de l'histoire du club parisien lui avait annoncé qu'il ne prolongerait pas son contrat qui courrait jusqu'en juin dernier. De quoi offrir tout le temps aux dirigeants du Paris Saint-Germain de préparer la succession de Mbappé. Néanmoins, l'été s'est écoulé et aucun joueur n'est venu remplacer Kylian Mbappé.

Luis Enrique prêt à révolutionner le PSG avec Kvaratskhelia. Quelles conséquences pour l'équipe ? 🚀 https://t.co/0zEAqu5JkZ — le10sport (@le10sport) January 18, 2025

Le remplaçant de Mbappé est enfin arrivé... au rabais !

Il aura fallu attendre ce vendredi 17 janvier pour voir débarquer Khvicha Kvaratskhelia, ailier de 23 ans qui a signé jusqu'en juin 2029 après qu'un accord ait été convenu entre le PSG et le Napoli pour un transfert de 70M€ sans l'inclusion des bonus financiers. Le Parisien affirme que le profil de l'international géorgien aurait fait l'unanimité à tous les étages du PSG. Le numéro 7 porté pendant six saisons par Kylian Mbappé revient à Khvicha Kvaratskhelia, son successeur.

Le PSG totalement gagnant dans le feuilleton Kvaratskhelia après un échec l'été dernier !

Et d'ailleurs, Le Parisien explique que le transfert de Khvicha Kvaratskhelia aurait du voir le jour dès l'été dernier, soit dans la foulée du départ libre de tout contrat de Kylian Mbappé pour le Real Madrid. Cependant, le fait qu'Aurelio De Laurentiis se soit immédiatement montré réticent à cette opération l'a fait tout simplement capoter.

Ce qui a, avec le recul, fait les affaires du PSG. Et pour cause, la détermination de Khvicha Kvaratskhelia, déjà emballé par l'idée de rejoindre le Paris Saint-Germain l'été dernier, n'a pas vacillé et a forcé la main au président du Napoli pour le vendre à 70M€, un montant nettement inférieur à celui discuté pendant le dernier mercato estival.