Son transfert est annoncé au PSG, il sort enfin du silence

Axel Cornic

Avec les possibles départs de Lionel Messi ainsi que de Neymar, le Paris Saint-Germain devrait bouger en attaque lors du mercato estival. Kylian Mbappé est en effet le seul intouchable et Luis Campos souhaite enfin lui offrir un véritable numéro 9, après avoir raté le coup avec Robert Lewandowski l’été dernier. L’heureux élu pourrait être le jeune Gonçalo Ramos... qui a toutefois une idée précise de ce qu’il souhaite faire la saison prochaine.

Le prochain mercato s’annonce mouvementé pour le PSG, avec Luis Campos qui aurait déjà activé plusieurs pistes pour renforcer l’effectif la saison prochaine. L’une d’entre elles mènerait à Gonçalo Ramos, qui a explosé cette saison sous les couleurs e Benfica ainsi qu’e, sélection portugaise et qui pourrait bien être le pivot tant recherché par Kylian Mbappé.

« Ma volonté est de jouer à Benfica et surtout de rester à Benfica »

Présent en conférence de presse ce lundi, à la veille du choc face à l’Inter en Ligue des Champions, Gonçalo Ramos a été questionné sur son avenir est son message est on ne peut plus clair. « Ma volonté est de jouer à Benfica et surtout de rester à Benfica » a expliqué l’attaquant de 21 ans, dans des propos rapportés par le média portugais Record .

« Il n’y a pas grand-chose à dire concernant ma prolongation de contrat, mais... »