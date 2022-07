Foot - Mercato

Skriniar, Renato Sanches, Neymar... Les infos mercato du 20 juillet

Publié le 20 juillet à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Énorme rebondissement dans le dossier Skiniar

La Gazzetta dello Sport lâche une petite bombe ce mercredi en annonçant que l’Inter Milan a fini par perdre patience dans ses négociations avec le PSG au sujet de Milan Skriniar, et que le défenseur slovaque allait non seulement rester au sein du club nerazzurro , mais également y prolonger son contrat actuel qui court jusqu’en 2023.



PSG : Guardiola recale ouvertement Neymar

Interrogé en conférence de presse à Houston pour la tournée estivale de Manchester City, Pep Guardiola a ainsi la rumeur annonçant que le PSG avait proposé Neymar dans le cadre d'un échange : « Je suis désolé pour Le Parisien, mais ce n’est pas vrai. Leur information n’est pas juste. Neymar est un joueur incroyable et selon les infos que j’ai, c’est un gars incroyablement sympa. Mais ce n’est pas vrai. Chaque été, on annonce que Manchester City va acheter 150 joueurs », a indiqué Guardiola.



Renato Sanches s'impatiente avec le PSG

L'EQUIPE annonce que l'offre de 10M€ formulée par le PSG ne convient pas aux dirigeants lillois qui espèrent obtenir un meilleur montant pour Renato Sanches. D'ailleurs, le milieu de terrain portugais aussi s'impatiente et ne comprend pas pourquoi les choses n'avancent pas plus vite. A tel point que si le PSG et le LOSC ne trouvent pas d'accord dans les 48 prochaines heures, Renato Sanches acceptera l'offre de l'AC Milan.



OM : Longoria prend une décision fracassante pour Tavares

Selon L'EQUIPE , Nuno Tavares ne serait pas vraiment séduit par l'idée de signer à l'OM, ce qui inciterait donc Pablo Longoria à étudier d'autres pistes en piston gauche, alors que le président de l'OM avait fait du joueur d'Arsenal sa priorité du mercato à ce poste.



OM : Grosse crainte pour le transfert de Veretout