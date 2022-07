Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola recale ouvertement Neymar

Publié le 20 juillet à 08h45 par Arthur Montagne

Bien qu'il ait activé une option dans son contrat pour prolonger jusqu'en 2027, Neymar ne semble plus totalement être la priorité au PSG. A tel point que le numéro 10 de la Seleçao aurait même été proposé à Manchester City par le club de la capitale. Interrogé à ce sujet, Pep Guardiola assure qu'il n'est pas intéressé.

Avec le changement de stratégie au PSG impulsé par l'arrivée de Luis Campos au poste de conseiller football, et de Christophe Galtier, l'avenir de Neymar fait clairement parler à Paris. Le numéro 10 de la Seleçao , qui a pourtant prolongé jusqu'en 2027 après avoir activé une option dans son contrat, pourrait être poussé au départ. Et selon les informations du Parisien , Neymar aurait même été proposé à Manchester City dans le cadre d'une éventuelle opération impliquant Bernardo Silva.

Mercato - PSG : Le Qatar a tenté une énorme opération avec Neymar https://t.co/3cMV8XKow4 — le10sport (@le10sport) July 19, 2022

Guardiola ne veut pas de Neymar

Et Pep Guardiola n'a pas perdu de temps pour réagir à cette information. Présent à Houston pour la tournée estivale des Citizens , le technicien espagnol a ainsi démenti son intérêt pour Neymar. « Je suis désolé pour Le Parisien, mais ce n’est pas vrai. Leur information n’est pas juste. Neymar est un joueur incroyable et selon les infos que j’ai, c’est un gars incroyablement sympa. Mais ce n’est pas vrai. Chaque été, on annonce que Manchester City va acheter 150 joueurs », assure-t-il dans des propos rapportés par Foot Mercato .

«Nous verrons bien pour ce qui est du recrutement»