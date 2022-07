Foot - Mercato - PSG

PSG : Le transfert de Neymar tombe à l’eau à cause… de Barcelone

Publié le 19 juillet à 19h00 par Thomas Bourseau

Depuis quelques semaines, il est question d’un éventuel départ de Neymar du PSG. Et pour parvenir à ses fins, le comité de direction dirigé par Luis Campos, aurait proposé les services de Neymar à Manchester City contre ceux de Neymar, en vain. D’autant plus qu’après Robert Lewandowski, le FC Barcelone pourrait à nouveau jouer un sale tour au PSG avec Silva.

L’idylle entre le PSG et Neymar pourrait bien toucher à sa fin. Certes, une prolongation de contrat a été signée en mai 2021 et une clause a été automatiquement activée le 1er juillet dernier pour qu’il soit contractuellement lié jusqu’en juin 2027. Cependant, comme le président Nasser Al-Khelaifi l’a révélé au Parisien le 21 juin dernier, l’ère du bling-bling et des paillettes est révolue au PSG et il se pourrait qu’un transfert de Neymar soit pris en considération au sein du comité de direction du Paris Saint-Germain.

Le PSG a été recalé par City pour un échange Neymar/Bernardo Silva

D’ailleurs, le nom de Neymar a été lié à bien des clubs ces dernières semaines, que ce soit à Chelsea ou à Newcastle où Thiago Silva et Joelinton l’ont incité à les rejoindre. Santos ou encore Manchester United, cas de départ de Cristiano Ronaldo selon ESPN , seraient également des options. Quid de Manchester City ? Le Parisien a dévoilé ce mardi que le PSG aurait proposé les services de Neymar aux dirigeants de Skyblues en échange d’une star de Manchester City, et potentiellement Bernardo Silva. Le club entraîné par Pep Guardiola aurait refusé pour des raisons d’équilibre d’effectif.

Bernardo Silva, prochain gros coup du FC Barcelone ?