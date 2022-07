Foot - Mercato - PSG

PSG : Incroyable rebondissement dans ce dossier brûlant du mercato

Publié le 20 juillet à 08h15 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 20 juillet à 08h17

Annoncé avec insistance dans collimateur de Luis Campos au PSG ces dernières semaines, Milan Skriniar semblait être l’une des pistes les mieux avancées du mercato. Mais le club de la capitale peine à convaincre l’Inter Milan, et le dossier est en train de capoter en coulisses avec même une prolongation de contrat à l’Inter évoquée pour Skriniar.

Après avoir déjà bouclé les arrivées de Vitinha (40M€) et Hugo Ekitike (prêt avec option d’achat), le PSG entend continuer au plus vite son mercato estival. Depuis plusieurs semaines, Luis Campos est annoncé à fond sur la piste Milan Skriniar (27 ans, Inter Milan), et le conseiller sportif semble avoir fait du robuste défenseur slovaque une priorité du mercato pour renforcer l’arrière-garde du PSG. Mais le dossier est en train de prendre une autre tournure…

Le dossier Skriniar est en train de capoter

La Gazzetta dello Sport lâche une petite bombe en annonçant que l’Inter Milan a fini par perdre patience dans ses négociations avec le PSG et que le défenseur central allait non seulement rester au sein du club nerazzurro , mais également y prolonger son contrat actuel qui court jusqu’en 2023.

L'#Inter ha deciso: #Skriniar rimane e può rinnovare https://t.co/y07OGGKct0 — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) July 19, 2022

Des positions trop éloignées entre le PSG et l’Inter