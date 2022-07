Foot - Mercato - OM

Longoria prend une décision fracassante dans ce dossier brûlant

Publié le 20 juillet à 10h45 par Amadou Diawara

Désireux de renforcer le couloir gauche de sa défense, l'OM aurait fait du transfert de Nuno Tavares une priorité. Toutefois, le défenseur d'Arsenal ne serait pas vraiment emballé par l'idée de signer à Marseille. Par conséquent, Pablo Longoria aurait décidé de se tourner vers d'autres pistes.

Pour permettre à Igor Tudor de remplir ses objectifs en championnat et en Ligue des Champions, Pablo Longoria se serait fixé l'objectif de recruter un nouvel arrière gauche. Pour mener à bien cette mission, le président de l'OM a coché le nom de Nuno Tavares, comme il l'a reconnu lui-même en conférence de presse ce mardi : « On a discuté de différents profils de joueurs. Veretout est un joueur de Rome. Nuno Tavares cherche encore sa place à Arsenal. On va voir dans les prochaines semaines, on recherche un joueur à gauche. On parle de joueurs de haut niveau avec beaucoup de sollicitations. C'est un marché où il faut être patient ».

Transferts - OM : Longoria a explosé la concurrence sur le mercato https://t.co/WZ4xPtpISY pic.twitter.com/8DEq2qkpWe — le10sport (@le10sport) July 20, 2022

Nuno Tavares tourne le dos à l'OM

D'après les indiscrétions de L'Equipe , Pablo Longoria aurait même fait de Nuno Tavares une priorité depuis plusieurs jours. Mais alors que le joueur d'Arsenal ne serait pas vraiment séduit par l'idée de signer à l'OM, le président marseillais aurait été contraint de passer à autre chose.

Pablo Longoria oublie Nuno Tavares et se tourne vers d'autres pistes