Séisme à l’OM, l’étonnante annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières heures, l’annonce d’un départ d’Igor Tudor ne cesse de faire parler à l’OM. Une issue qui ferait l’effet d’une bombe à Marseille et pousserait Pablo Longoria à trouver un nouvel entraîneur, comme l’été dernier. Néanmoins, Eric Di Meco estime que ce ne serait pas une catastrophe pour l’OM.

Seulement un an après son arrivée sur le banc de l'OM, Igor Tudor pourrait déjà partir. Visiblement lassé des critiques, le Croate aurait l'intention de retourner en Italie. Un départ qui laisserait un grand vide à Marseille, mais cela n'inquiète pas Eric Di Meco pour autant.

Surprise, l'OM a choisi son prochain entraîneur et dégaine une offre ! https://t.co/rUDPR2VqK5 pic.twitter.com/69QC6t47ot — le10sport (@le10sport) May 31, 2023

Tudor sur le départ, Di Meco ne panique pas

« Il faut finir le job proprement. Il faut faire jouer une équipe cohérente, et surtout faire jouer ceux qui ont envie. Certains ne sont peut-être plus là dans leur tête ou plus au niveau exigé pour ce genre de match », lâche l’ancien joueur de l’OM sur le plateau de BFM Marseille , avant d’évoquer l’éventuel départ d’Igor Tudor.

«Je fais confiance à Pablo Longoria»